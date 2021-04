ATP Cagliari 2021, Lorenzo Musetti sfida Laslo Djere. C’è un precedente risalente al 2020 (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci si avvicina alla stretta finale. Sulla terra rossa dell’ATP di Cagliari giornata di quarti di finale quella a cui assisteremo e i colori azzurri saranno ben rappresentati dai due Lorenzo (Sonego e Musetti), che affronteranno rispettivamente il tedesco Yannick Hanfmann e il serbo Laslo Djere. Focalizzando la nostra attenzione sul più giovane, è ancora nei nostri occhi il successo al cardiopalma del 19enne nativo di Carrara contro Daniel Evans. I quattro match-point annullati e la vittoria al tie-break del terzo set hanno regalato un momento di esaltazione a tutti gli appassionati. Musetti contro il britannico ha messo in mostra, più che le sue grandissime qualità tecniche, un’enorme tenacia e nella roulette russa dell’ultima frazione è stato audace e anche per questo un pizzico di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci si avvicina alla stretta finale. Sulla terra rossa dell’ATP digiornata di quarti di finale quella a cui assisteremo e i colori azzurri saranno ben rappresentati dai due(Sonego e), che affronteranno rispettivamente il tedesco Yannick Hanfmann e il serbo. Focalizzando la nostra attenzione sul più giovane, è ancora nei nostri occhi il successo al cardiopalma del 19enne nativo di Carrara contro Daniel Evans. I quattro match-point annullati e la vittoria al tie-break del terzo set hanno regalato un momento di esaltazione a tutti gli appassionati.contro il britannico ha messo in mostra, più che le sue grandissime qualità tecniche, un’enorme tenacia e nella roulette russa dell’ultima frazione è stato audace e anche per questo un pizzico di ...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - zazoomblog : Sonego-Hanfmann oggi ATP Cagliari 2021: orario tv programma streaming - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021:… - zazoomblog : Tennis ATP Cagliari 2021: Lorenzo Sonego cerca un posto in semifinale contro Hanfmann - #Tennis #Cagliari #2021:… - gianni2000 : Siamo una Nazione di Santi, navigatori e tennisti. E cominciamo a fare paura al resto del mondo. ATP Cagliari e Ma… -