Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Firenze Domenica arriva l'Atalanta: Quarta carica la Fiorentina "Sarà una partita molto difficile contro la squadra italiana con il miglior attacco ma la Fiorentina la sta preparando nel migliore dei modi". Così il difensore argentino Martinez Quarta in vista ...

Atalanta, solo un esterno lavora a parte ... dopo la conferenza stampa del tecnico di Grugliasco (ore 13.30), al pomeriggio l'Atalanta svolgerà l'ultimo allenamento al Centro Bortolotti, sempre a porte chiuse, prima della partenza per Firenze.

Atalanta, a Firenze per vincere da squadra big L'Eco di Bergamo Atalanta, Malinovskyi: "Mi piace segnare, come all'andata" L'Atalanta non vuole mollare il manubrio e cerca di tornare in Champions' League. Per questo è chiamata a fare punti anche a Firenze, come assicura anche Ruslan Malinosvkyi prima della sfida toscana.

Fiorentina-Atalanta sarà la prima partita di Serie A trasmessa dalla tv americana Abc Una soddisfazione per il patron viola Rocco Commisso che punta ad allargare la visibilità del calcio italiano negli Usa ...

