Amici 20 | Aka7even sbotta contro il guanto di sfida di Arisa | “Un circo”

In vista della quarta puntata di Amici 20, l'insegnante di canto Arisa ha lanciato un guanto di sfida ad Aka7even, chiedendogli di scontrarsi con il pupillo Raffaele, il che ha provocato una dura reazione del diretto interessato. Il guanto spunta come un fulmine a ciel sereno da parte della squadra capeggiata da Arisa per la squadra avversaria di cui fa parte il trapper dai capelli biondi, che non a caso è sbottato con parole di fuoco all'annuncio della proposta di duello ricevuta, quando ormai manca poco al quarto serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, tanto da definire il programma un "circo". Una reazione che, intanto, divide l'occhio pubblico.

