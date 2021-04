Albertini-Inzaghi atto secondo | ma stavolta ci sarà il lieto fine

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era il 30 marzo dello scorso anno quando il presidente del settore tecnico della Figc, Demetrio, attaccò pesantemente Filippo. “L’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate”, scrisse l’ex centrocampista sui social rispondendo all’invito dell’allenatore giallorosso a riprendere i campionati per consentire alle squadre di raggiungere sul campo i rispettivi obiettivi. Un pensiero legittimo, quello di Superpippo, considerando che il suo Benevento viaggiava a vele spiegate verso la promozione in serie A già prima dell’inizio della pandemia. Al sorgere delle prime ipotesi di una cancellazione dei tornei e di quanto ffino a quel momento,tenne a precisare che l’eventualità avrebbe coinciso con una grossa ingiustizia per la Strega. Da lì la risposta di ...