21 Luglio: con sgomberati Castel Romano Raggi deve mantenere promesse (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “‘Questa mattina sono partite le nostre operazioni di sgombero dell’Area F del campo rom di Castel Romano- aveva dichiarato Virginia Raggi il 25 marzo scorso- Abbiamo avviato una collaborazione con tutte le famiglie che hanno sottoscritto il “Patto di Responsabilita’ Solidale’: si tratta di un sostegno temporaneo nei confronti di coloro che si impegnano a trovare un regolare lavoro, mandare i propri figli a scuola.” “Per coloro che hanno fragilita’, abbiamo avviato il percorso di assistenza cosi’ come avviene per chiunque si trovi nelle stesse condizioni”. E’ quanto scrive in una nota l’associazione 21 Luglio che questa mattina con gli abitanti dell’Area F di Castel Romano ha manifestato in Campidoglio “per ricordare alla prima cittadina le promesse fatte”. “Sei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “‘Questa mattina sono partite le nostre operazioni di sgombero dell’Area F del campo rom di- aveva dichiarato Virginiail 25 marzo scorso- Abbiamo avviato una collaborazione con tutte le famiglie che hanno sottoscritto il “Patto di Responsabilita’ Solidale’: si tratta di un sostegno temporaneo nei confronti di coloro che si impegnano a trovare un regolare lavoro, mandare i propri figli a scuola.” “Per coloro che hanno fragilita’, abbiamo avviato il percorso di assistenza cosi’ come avviene per chiunque si trovi nelle stesse condizioni”. E’ quanto scrive in una nota l’associazione 21che questa mattina con gli abitanti dell’Area F diha manifestato in Campidoglio “per ricordare alla prima cittadina lefatte”. “Sei ...

