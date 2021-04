“Zidane alla Juve in estate” | perché l’affare è possibile

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il futuro della panchina dellantus è avvolto nel mistero. Tra i papabili sostituti di Pirlo c’è anche Zinedine. Quale sarà il destino di Andrea Pirlo, per il momento, nessuno lo sa. Lantus non vive una situazione particolarmente brillante, al netto della vittoria di ieri conquistata contro il Napoli e che ha permesso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...in sella finonaturale scadenza del contratto, nel 2022. Eppure, non è detto che il finale della sua storia merengue sia questo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti,sta ...... benché sconfitta due volte dallo Shakhtar, la squadra diha battuto in entrambe le sfide i ... Antonio sta conquistando il suo quinto campionato nelle ultime sette stagioniguida di un club (...Al Direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe stata fatta una doppia richiesta riguardante due giocatori attualmente al Real Madrid, ma fuori dal progetto tecnico di mister Zinedine Zidane. I nomi in ...Zinedine Zidane valuta l'addio al Real Madrid e la Juventus è ancora nei suoi pensieri. Ecco cosa può accadere nei prossimi mesi ...