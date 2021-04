Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)DEL 8 APRILEORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE, PER LA PRESENZA DI DETRITI SULLA CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL MANTO STRADALE, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E CASSIA BIS; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; IN CHIUSURA, PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; ...