Tra Libia e Turchia | sulle migrazioni Italia e Ue vittime dei loro errori

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nel suo breve viaggio inlo scorso martedì il premier Mario Draghi ha incontrato il leader del governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibeh. Draghi ha auspicato che il “cessate il fuoco continui” riferendo del suo primo viaggio all’estero come di “un momento unico per ricostruire l’amicizia” tra. Draghi ha anche ringraziato le autorità libiche per i “salvataggi in mare” e ha aggiunto che si tratta di un problema “non solo geopolitico, ma anche umanitario”. Eppure, riconoscendo il ruolo libico nella gestione dei flussi migratori, il premierno si è posto nel solco dei suoi predecessori, di fatto chiudendo un occhio sul business delle, sui crimini commessi nei centri di detenzione per migranti inresponsabilità delle ...