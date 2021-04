Advertising

ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 101,6 punti. Rendimento del decennale italiano allo 0,69% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp Bund in lieve calo a 100,4 punti: Rendimento del decennale italiano allo 0,68% - DividendProfit : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 101,6 punti – Economia - infoiteconomia : Spread Btp Bund apre stabile a 96 punti - infoiteconomia : Spread Btp-Bund oggi 6 aprile, stabile a 96 punti base -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Lotrae Bund ha aperto quota +99,22 punti. 08 - 04 - 2021 09:30Partenza in lieve calo per lotrae Bund che segna 100,4 punti base a fronte del livello di 101,6 punti di ieri sera. Secondo la piattaforma Bloomberg il rendimento del decennale italiano si attesta attorno allo 0,68%. .Avvio positivo per i mercati europei. La borsa di Milano in apertura sale dello +0,23 per cento. L'indice Ftse Mib è a quota 24.800 punti e si avvicina ai valori del febbraio 2020, che erano stati i p ...Mercati europei in rialzo in linea con i future di Wall Street e con gli investitori che assorbono le minute della Fed pubblicate ieri. Oggi, invece, i verbali dell'ultima riunione della Bce, che ha d ...