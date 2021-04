Sonego raggiunge Musetti ai quarti Fognini e Mager out a Marbella

(Di giovedì 8 aprile 2021) Altre buone notizie da Cagliari dopo la grande vittoria di: Lorenzoha infatti superato in due set Gilles Simon, avanzando anche lui aidel Sardegna Open. Meno liete le note da, dove sia Fabioche Gianlucasono stati eliminati. Buona la prima al Sardegna Open di Lorenzo, che già nel primo set non ha vita particolarmente facile contro Gilles Simon. Il francese nel terzo game trova il break, prima che gli venga restituito dal torinese subito dopo. Scenario che si ripete a parti invertite nell’ottavo game, quando è primaa togliere il servizio a Simon, il quale risponde nel game successivo, recuperando lo svantaggio. Nel decimo gamepiazza un altro break, chiudendo il ...

Advertising

henryejune : RT @SuperTennisTv: Anche Lorenzo Sonego raggiunge i quarti dell'ATP di Cagliari: 6-4 6-1 a Simon! Prossimo avversario ?? Hanfmann #tenni… - sportface2016 : #AtpCagliari 2021: #Sonego elimina #Simon e raggiunge #Hanfmann ai quarti - CentotrentunoC : ATP SARDEGNA OPEN ?? Saranno due gli italiani ai quarti di finale del Torneo 250 di #Cagliari: dopo il successo di… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Lorenzo chiama... Lorenzo risponde! #Sonego batte #Simon 64 61 e raggiunge #Musetti nei quarti di finale del #Sardegna… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: Anche Lorenzo Sonego raggiunge i quarti dell'ATP di Cagliari: 6-4 6-1 a Simon! Prossimo avversario ?? Hanfmann #tenni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego raggiunge

Sky Sport

si libera in due set di Simon leggi anche Berrettini: "Al top della condizione per Roma" LorenzoMusetti ai quarti a Cagliari. Il 25enne torinese, n.34 A TP e terzo favorito ...È la seconda volta chegli ottavi di finale di un Master 1000 in carriera. Ora ci sono le montagne russe da affrontare, maha dimostrato di avere il temperamento giusto per superarle.Si è concluso il match di tennis che vedeva di fronte Lorenzo Sonego opposto a Gilles Simon all'ATP di Cagliari: azzurro vincente.Lorenzo Sonego ha sconfitto Gilles Simon mediante il risultato di 6-4, 6-1, in occasione del secondo turno dell'Atp 250 di Cagliari 2021. Il resoconto del match ...