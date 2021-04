Sofagate | Ankara convoca l' ambasciatore italiano

Advertising

RaiNews : 'Sofagate' di Ankara. La visita dei leader Ue in Turchia lascia dietro di sé uno strascico di polemiche, niente sed… - Agenzia_Ansa : La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presid… - 6000sardine : Alla base della politica e di ogni sana democrazia dovrebbe esserci l’educazione. #Erdogan #UrsulavonderLeyen… - msn_italia : Sofagate, Draghi: 'Comportamento inappropriato, Erdogan è un dittatore' | Ankara convoca l'ambasciatore italiano - Pardipall : -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate Ankara

A quel punto, riferisce Anadolu,ha convocato l'ambasciatore italiano, Massimo Gaiani, e il ... Draghi: "Von der Leyen ha dovuto subire un'umiliazione" leggi anche, l'Ue: "Non si ripeta ...Non si placa la bufera sulal palazzo presidenziale di, e diventa uno scontro diplomatico tra l'Italia e la Turchia con tanto di convocazione dell'ambasciatore italiano. L'affondo di Draghi In serata è stato il ...In particolare, gli è stato chiesto un commento sull’episodio ribattezzato ‘sofagate’ che ha scatenato un caso diplomatico ... questa volta tra Turchia e Italia, con il governo di Ankara che in questo ...Non si placa la bufera sul sofagate al palazzo presidenziale di Ankara, e diventa uno scontro diplomatico tra l'Italia e la Turchia con tanto di convocazione dell'ambasciatore italiano.