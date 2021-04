Roma | Zaniolo non supera i controlli | rientro posticipato ancora

(Di giovedì 8 aprile 2021) Test fisici nonti da, il controllo a Innsbruck ha evidenziato complicazioni. Per ilci vorrà almeno un altro mese Sembra non finire mai la sua Odissea. A soli 21 anni, Nicolò, fantasista giallorosso con tanto talento e molta voglia di emergere, ha già affrontato nella sua carriera due rotture del crociato, uno per ginocchio. Un tipo di infortunio non semplice dare, che ti porta fuori dal campo tanto tempo, almeno 6 mesi, e dal quale non tutti riescono poi a tornare ai propri livelli. Dopo averto il primo stop,era sceso in campo nella partita di Nations League tra Italia e Olanda, nello scorso 7 Settembre, e proprio durante questo incontro, si era infortunato al legamento del ginocchio sinistro. Il mondo del ...

Slitta il ritorno in campo di Nicolò. Il centrocampista dellamercoledì è volato a Innsbruck per un consulto con il professor Fink. Secondo quanto riporta il Tempo, il recupero procede bene, ma il rientro in gruppo è stato ...Lui scalpita, il professore che lo ha operato, lae la famiglia lo invitano ad avere ancora un po' di pazienza. Nicolòaveva capito, ormai da un po', che per l'Europeo non ci sarebbe stato niente da fare, salvo miracoli, ma sperava di ...Brutta notizia per la Roma e per Roberto Mancini. Il centrocampista giallorosso, Nicolò Zaniolo, dovrà posticipare il suo ritorno in campo con la maglia giallorossa dopo la rottura del legamento ...La nazionale italiana sarà costretta a dover fare a meno del giovane talento giallorosso L'edizione online del Corriere dello Sport rende nota una ...