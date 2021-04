Renzi in pressing: “Abolizione del coprifuoco e riapertura dei ristoranti” (Di giovedì 8 aprile 2021) Matteo Renzi spinge per le riaperture (ma con prudenza): “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi interviene sulla questione delle riaperture e lo fa con la sua enews dell’8 aprile. Il senatore gioca di sponda con Matteo Salvini e invoca un segnale deciso per uscire “dal tunnel di questa lunga depressione“. Matteo RenziRenzi per le riaperture: “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire” “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riaprire scuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’Abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Matteospinge per le riaperture (ma con prudenza): “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire”. Il leader di Italia Viva Matteointerviene sulla questione delle riaperture e lo fa con la sua enews dell’8 aprile. Il senatore gioca di sponda con Matteo Salvini e invoca un segnale deciso per uscire “dal tunnel di questa lunga depressione“. Matteoper le riaperture: “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire” “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riaprire scuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’della misura dele ladei ...

