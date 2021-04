Quest’estate si potranno fare i picnic nei giardini di Buckingham Palace (Di giovedì 8 aprile 2021) La regina Elisabetta nel giardino di Buckingham Palace per un Royal Garden Party (foto: James Whatling/IPA)Non è esattamente un appuntamento con la regina per il tè delle cinque, ma poco ci manca. Buckingham Palace, la residenza ufficiale di Elisabetta II a Londra, ha annunciato che Quest’estate i suoi giardini saranno aperti al pubblico che potrà, per prima volta, apparecchiare un picnic sui prati reali. A patto di rispettare le regole di Sua Maestà: accendere barbecue o giocare a palla, per esempio, è vietato. Il palazzo, chiuso alle visite in questi mesi a causa della pandemia, riapre le porte al pubblico dal 17 aprile, con visite guidate ai giardini di Buckingham Palace. Un’occasione per ammirare lo spettacolo ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) La regina Elisabetta nel giardino diper un Royal Garden Party (foto: James Whatling/IPA)Non è esattamente un appuntamento con la regina per il tè delle cinque, ma poco ci manca., la residenza ufficiale di Elisabetta II a Londra, ha annunciato chei suoisaranno aperti al pubblico che potrà, per prima volta, apparecchiare unsui prati reali. A patto di rispettare le regole di Sua Maestà: accendere barbecue o giocare a palla, per esempio, è vietato. Il palazzo, chiuso alle visite in questi mesi a causa della pandemia, riapre le porte al pubblico dal 17 aprile, con visite guidate aidi. Un’occasione per ammirare lo spettacolo ...

