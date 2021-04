Possibili cambiamenti nella dirigenza del Torino (Di giovedì 8 aprile 2021) In casa Toro la difficile stagione sicuramente non è andata giù al presidente granata Urbano Cairo. Ora l’obiettivo principale è sicuramente la salvezza, che in parte potrebbe salvare il campionato disastroso dei granata. Per questo motivo a partire dalla prossima stagione potrebbero esserci . VAGNATI A RISCHIO LICENZIAMENTO? Uno dei riguarda il ruolo di Davide Vagnati, direttore sportivo della società. Infatti come abbiamo detto Cairo non è affatto soddisfatto di come la squadra ha gestito la stagione. In particolare il presidente a quanto pare non ha gradito troppo la scelta di Giampaolo come allenatore, che infatti è stato esonerato a gennaio. Anche in casa della Primavera del Toro l’annata non è stato delle migliori, con il penultimo posto attuale dei giovani granata che li mette a forte rischio retrocessione. Come per la prima squadra pure in questo caso la scelta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) In casa Toro la difficile stagione sicuramente non è andata giù al presidente granata Urbano Cairo. Ora l’obiettivo principale è sicuramente la salvezza, che in parte potrebbe salvare il campionato disastroso dei granata. Per questo motivo a partire dalla prossima stagione potrebbero esserci . VAGNATI A RISCHIO LICENZIAMENTO? Uno dei riguarda il ruolo di Davide Vagnati, direttore sportivo della società. Infatti come abbiamo detto Cairo non è affatto soddisfatto di come la squadra ha gestito la stagione. In particolare il presidente a quanto pare non ha gradito troppo la scelta di Giampaolo come allenatore, che infatti è stato esonerato a gennaio. Anche in casa della Primavera del Toro l’annata non è stato delle migliori, con il penultimo posto attuale dei giovani granata che li mette a forte rischio retrocessione. Come per la prima squadra pure in questo caso la scelta ...

