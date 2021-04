Olesya-Denise Pipitone, Piera Maggio torna a parlare della vicenda: le sue parole (Di giovedì 8 aprile 2021) "Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall'inizio della segnalazione abbiamo avuto, l'esser cauti. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione. Adesso continueremo nella nostra battaglia come abbiamo sempre fatto. Denise è diventata la figlia di tutta Italia e va cercata. #LE SUE parole A FINE ARTICOLO Ringraziamo di cuore tutti per l'affetto e vicinanza ricevuta": è di questa mattina un post apparso sui profili social di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone. Un messaggio che arriva il giorno dopo la messa in onda del programma russo durante il quale si è avuta certezza che Olesya Rostova, la giovane che cerca la mamma biologica, non è la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 aprile 2021) "Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall'iniziosegnalazione abbiamo avuto, l'esser cauti. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione. Adesso continueremo nella nostra battaglia come abbiamo sempre fatto.è diventata la figlia di tutta Italia e va cercata. #LE SUEA FINE ARTICOLO Ringraziamo di cuore tutti per l'affetto e vicinanza ricevuta": è di questa mattina un post apparso sui profili social die Pietro Pulizzi, i genitori di. Un messaggio che arriva il giorno dopo la messa in onda del programma russo durante il quale si è avuta certezza cheRostova, la giovane che cerca la mamma biologica, non è la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara ...

