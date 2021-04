Mission: Impossible 7: Simon Pegg condivide una foto con Tom Cruise e Rebecca Ferguson (Di giovedì 8 aprile 2021) Simon Pegg ha condiviso una nuova foto scattata sul set di Mission: Impossible 7 che lo mostra abbracciato a Tom Cruise e Rebecca Ferguson. Mission: Impossible 7 arriverà in autunno sul grande schermo e Simon Pegg ha condiviso un'esilarante foto che lo ritrae in un momento di relax con Tom Cruise e Rebecca Ferguson. La star britannica ha condiviso online lo scatto realizzato dal regista Christopher McQuarrie dichiarando che si tratta di una "formazione standard". Nel film Mission: Impossible 7 i tre attori interpretano Ethan Hunt, Isla Faust e Benji Dunn e il fatto che Tom ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)ha condiviso una nuovascattata sul set di7 che lo mostra abbracciato a Tom7 arriverà in autunno sul grande schermo eha condiviso un'esilaranteche lo ritrae in un momento di relax con Tom. La star britannica ha condiviso online lo scatto realizzato dal regista Christopher McQuarrie dichiarando che si tratta di una "formazione standard". Nel film7 i tre attori interpretano Ethan Hunt, Isla Faust e Benji Dunn e il fatto che Tom ...

Advertising

scafelatte : @CottarelliCPI Chiedere le dimissioni di #Erdogan mission impossible ma quelle di #Michel è un dovere di ogni europeo - arrow_michelle : @LouD__________ @MicK_ele mi rendo conto che far ragionare uno che scrive 'far bisboccia al parco fino a tarda nott… - ninafroufrou : Compilo domanda per un bando su un laptop e contemporaneamente compilo domanda per i ristori su un altro, con il mi… - filo_kilo : Raga pensate avere un appuntamento con la Guzzanti e doverla far ridere per conquistarla. Mission impossible - ilciccio67 : RT @marajukebox: @ilciccio67 Io non saprei. Da giocatore non era un fenomeno, ma si faceva valere. Da allenatore non è un fenomeno in Euro… -