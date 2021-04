Milan-Insigne: incontro con l’agente (Di giovedì 8 aprile 2021) l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane ha incontrato la dirigenza rossonera proprio mentre Lorenzo Insigne si apprestava ad affrontare all’Allianz Stadium la Juventus. Gli uomini di mercato del Milan hanno definito l’incontro, durato circa un’ora, una “visita di cortesia”. C’è dell’altro? Come mai l’agente di Insigne ha incontrato la dirigenza del Milan? Non solo una “visita di cortesia” quella dell’agente di Insigne Vincenzo Pisacane in casa Milan. Il club rossonero infatti al momento sta monitorando costantemente la situazione circa il rinnovo del capitano azzurro. Il contratto di Lorenzo Insigne scadrà infatti tra un anno e ad oggi società e giocatore non hanno ancora raggiunto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021)diVincenzo Pisacane ha incontrato la dirigenza rossonera proprio mentre Lorenzosi apprestava ad affrontare all’Allianz Stadium la Juventus. Gli uomini di mercato delhanno definito l’, durato circa un’ora, una “visita di cortesia”. C’è dell’altro? Come maidiha incontrato la dirigenza del? Non solo una “visita di cortesia” quella deldiVincenzo Pisacane in casa. Il club rossonero infatti al momento sta monitorando costantemente la situazione circa il rinnovo del capitano azzurro. Il contratto di Lorenzoscadrà infatti tra un anno e ad oggi società e giocatore non hanno ancora raggiunto ...

