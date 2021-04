Meteo Roma: previsioni per venerdì 9 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni Meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra 0°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 9 aprile Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio con nubi sparse. Meteo Italia: previsioni per venerdì 9 aprile Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni ma senza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizionirimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra 0°C e +15°C.Lazio:perGiornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioninon subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio con nubi sparse.Italia:perAl Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni ma senza ...

