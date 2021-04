Meteo Napoli, calano le temperature e torna la neve sul Vesuvio (Di giovedì 8 aprile 2021) Meteo Napoli: dopo le nuvole dei giorni scorsi, questa mattina i napoletani si sono svegliati con uno scenario che presenta il Vesuvio coperto di neve e illuminato dal sole. Meteo Napoli torna la neve sul Vesuvio e calano le temperature. Nel Napoletano le nubi dei giorni scorsi hanno lasciato spazio ad uno scenario davvero Leggi su 2anews (Di giovedì 8 aprile 2021): dopo le nuvole dei giorni scorsi, questa mattina i napoletani si sono svegliati con uno scenario che presenta ilcoperto die illuminato dal sole.lasulle. Nel Napoletano le nubi dei giorni scorsi hanno lasciato spazio ad uno scenario davvero

