Manto scuro e lucido | tutte le curiosità sulla pantera nera

(Di giovedì 8 aprile 2021) Protagonista senza rivali di cartoni animati e libri per bambini, ladalle forme sinuose non corrisponde ad una singola specie, ma è la variante scura del leopardo per la maggior parte presente nelle foreste del sud est asiatico. Il suo colore dipende da una mutazione genetica – il melanismo – che causa una pigmentazione eccessiva. Tuttavia le macchie sono ancora visibili specialmente in certe zone dove risulta come un effetto di seta dipinta. Le minacce e i crimini ambientali, la piaga del nuovo millennio Un felino agile e slanciato, in grado di cacciare anche animali di 600 kg, che trascorre le sue giornate sugli alberi delle foreste. Il suo coloregli permette di mimetizzarsi più facilmente tra le ombre della foresta tropicale. Nonostante questa comodità, che funge anche da nascondiglio, per le pantere è diventato ...