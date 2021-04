Lotteria degli scontrini, la seconda estrazione. I biglietti vincenti (Di giovedì 8 aprile 2021) Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni: si parte l’11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L’11 marzo si procede con la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l’uso del contante, andando così a contrastare l’evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini, così da non farci trovare impreparati. Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni Di seguito il calendario delle estrazioni mensili per quanto riguarda la Lotteria ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021), il calendario delle estrazioni: si parte l’11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L’11 marzo si procede con la primadella, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l’uso del contante, andando così a contrastare l’evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la, così da non farci trovare impreparati., il calendario delle estrazioni Di seguito il calendario delle estrazioni mensili per quanto riguarda la...

Advertising

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - IsabellaRauti : #Senato, bocciata mozione di ?@FratellidItalia? che chiedeva lo stop a cashback e lotteria degli scontriniAgenzia G… - rsimoni62 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°2 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - St4tlerWaldorf : Eh ma ma ma.... Avremmo dovuto rinunciare al cashback, alla lotteria degli scontrini, ai monopattiniiiiiii!!!!… - infoiteconomia : Lotteria degli scontrini: estrazione 8 aprile. I tagliandi vincenti -