LIVE – Fognini-Munar 2-6 1-4, Atp Marbella 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 8 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Fabio Fognini e Jaume Munar, valida per il secondo turno dell’Atp 250 di Marbella 2021. L’italiano esordirà in Spagna affrontando il giovane iberico, reduce da una finale Challenger nella medesima località e superiore a Henri Laaksonen al primo turno del torneo sopra citato. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di giovedì 8 aprile. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Fognini-Munar 2-6 1-4 SECONDO SET – Ancora break per Munar, Fognini sembra aver definitivamente mollato. 1-4 SECONDO SET – Munar mantiene il servizio. 1-3 SECONDO SET – Break ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Fabioe Jaume, valida per il secondo turno dell’Atp 250 di. L’italiano esordirà in Spagna affrontando il giovane iberico, reduce da una finale Challenger nella medesima località e superiore a Henri Laaksonen al primo turno del torneo sopra citato. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di giovedì 8 aprile. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA2-6 1-4 SECONDO SET – Ancora break persembra aver definitivamente mollato. 1-4 SECONDO SET –mantiene il servizio. 1-3 SECONDO SET – Break ...

