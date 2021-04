L’Apprendista: il nuovo docu-reality di Rai 2 dedicato alla magia dopo Il Collegio e La Caserma (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla scia del successo de Il Collegio e La Caserma, pare che Rai 2 abbia in programma di realizzare un nuovo docu-reality. Si tratterebbe de L’Apprendista, una sorta di scuola di magia dedicata ai millennials. Il nuovo docu-reality di Rai 2 ispirato ad Harry Potter Non c’è ancora nulla di certo a riguardo ma, secondo indiscrezioni, Rai 2 starebbe preparando un nuovo esperimento televisivo dedicato ai giovani. La notizia, riportata da Webboh, parla di un docu-reality dedicato al mondo della magia e che potrebbe intitolarsi L’Apprendista. Si tratterebbe di una vera e propria scuola di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla scia del successo de Ile La, pare che Rai 2 abbia in programma di realizzare un. Si tratterebbe de, una sorta di scuola didedicata ai millennials. Ildi Rai 2 ispirato ad Harry Potter Non c’è ancora nulla di certo a riguardo ma, secondo indiscrezioni, Rai 2 starebbe preparando unesperimento televisivoai giovani. La notizia, riportata da Webboh, parla di unal mondo dellae che potrebbe intitolarsi. Si tratterebbe di una vera e propria scuola di ...

WomanInBlack24 : RT @HoppitiV: @WomanInBlack24 @PinguinoPong @castoro_vp Un attimo Capo ho in problema con l'apprendista nuovo. Deve farsi un selfie ogni pi… - HoppitiV : @WomanInBlack24 @PinguinoPong @castoro_vp Un attimo Capo ho in problema con l'apprendista nuovo. Deve farsi un self… - bellicapelli15 : In arrivo un nuovo docu-reality su Rai 2 intitolato “L’apprendista”: ecco cosa sarà - CristinaLilla1 : RT @GPasqui: Arriva un reality tipo “Harry Potter” dedicato agli apprendisti maghi: “L’Apprendista”, da settembre, cinque puntate su Rai2.… - PaoloAruffo : RT @GPasqui: Arriva un reality tipo “Harry Potter” dedicato agli apprendisti maghi: “L’Apprendista”, da settembre, cinque puntate su Rai2.… -

