La sedia di Erdogan e le colpe dell' Europa

Non si placano le polemiche sulla vicenda della sedia che il sultano di Turchia, Recepp Tayyip Erdogan, ha volutamente fatto mancare ad Ursula Von der Leyen nella visita ufficiale dei vertici di Bruxelles ad Istanbul. Le proteste arrivano da ogni paese e da ogni partito. Ma forse sarebbe anche il caso che l'Europa faccia un leggero esame di coscienza. Questo gesto infatti ha due genitori: il primo è l'arroganza del leader turco. Un uomo senza scrupoli, che gestisce il suo paese come un regno facendo il bello ed il cattivo tempo. Ma questo è cosa nota a tutti, da anni. Il secondo purtroppo è proprio la debolezza di Bruxelles che nei suoi rapporti con la Turchia ha forse dato il peggio di se. Come dimenticare infatti il ricatto sottile sui migranti che costa all'Europa miliardi di euro ogni anno.

EnricoLetta : La sedia di #vonderLeyen diventa la bandiera dei valori europei e la vergogna di #Erdogan. - matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - GuidoBortolato : RT @GBGuerri: #Michel doveva cedere la sua sedia a #vonderLeyen, chiederne una terza e guardare negli occhi #Erdogan. In #Turchia c’è stata… - FAttiani : RT @giuliocavalli: Non è questione di sedia: l’Europa si tiene stretto Erdogan per le sue ingerenze militari e per assolvere il lavoro spor… -