'La mia vita è un film': l'ultimo disco di Orietta Berti parla anche messinese (Di giovedì 8 aprile 2021) L impareggiabile soddisfazione di essere parte attiva dei suoi primi 55 anni di carriera. Barcellona Pozzo di Gotto presente nella tracklist del nuovo album d inediti La mia vita un film di Orietta ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 aprile 2021) L impareggiabile soddisfazione di essere parte attiva dei suoi primi 55 anni di carriera. Barcellona Pozzo di Gotto presente nella tracklist del nuovo album d inediti La miaundi...

Advertising

AmorosoOF : Voi, che rendete la mia vita SPE-CIA-LEEEEEEEEEEEE! Grazie! #AmorosoDriveIn - NekOfficial : 10 anni fa usciva nelle radio “È con te”. Il pezzo lo scrissi pensando a Beatrice, alla sua nascita e a come stesse… - carmelitadurso : Gli amori della mia vita.... uno nascosto nella pancia ???? vi amo ???? #persempre - hwngtve : VITA MIA - fraaMG1 : #aot139spoilers #AttackOnTitan watch me non superare mai queste scene per il resto della mia vita -