Inter e Juve in parallelo | un mercoledì nel segno del 10

(Di giovedì 8 aprile 2021) I recuperi delin Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l’continua nel filotto, lasalva la panchina di Pirloa braccetto. Non certo nella classifica di una Serie A sempre più fortemente a tinte nerazzurre, quanto piuttosto nel percorsodi uncaratterizzato da due fondamentali recuperi. L’armata di Antonio Conte esattamente come a Bologna non incanta, ma vince. Successo consecutivo numero 10, prima squadra nell’epoca dei 3 punti a infilare una striscia in doppia cifra dall’inizio del girone di ritorno. Mattoncini che pesano nella costruzione dello Scudetto, con buona pace per gli esteti. Il frizzante e coraggioso Sassuolo strappa applausi, ma si deve inchinare ai soliti noti, ovvero il 9 e il 10. ...

I recuperi del mercoledì in Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l'continua nel filotto, lasalva la panchina di ...oltre ad esaltare la decima vittoria dell'lanciata verso lo scudetto ampio spazio viene dedicato al successo della, che per Sconcerti è soprattutto la vittoria di PirloI recuperi del mercoledì in Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l’Inter continua nel filotto, la Juve salva la panchina di Pirlo Inter e Juve a braccetto. Non certo nella classifica ...I piemontesi, invece, dopo il pari nel derby contro la Juventus, devono vincere per allontanarsi dalla zona calda della classifica. In casa l'Udinese, dal 10 gennaio, ha perso solo con Napoli e Lazio.