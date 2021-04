Inter | De Vrij tra mercato e rinnovo | piace a tre big europee

(Di giovedì 8 aprile 2021) Calcio: le prestazioni di Stefan deavrebbero portato tre bigessarsi al difensore olandese Stefan de, sin dal suo arrivato all’, si è confermato come uno dei pilastri della difesa nerazzurra diventando ben presto indispensabile per Antonio Conte. Prestazioni esaltanti che, però, avrebbero portato su di lui anche i riflettori di alcune big del calcio europeo. Dall’Olanda, infatti, arrivano voci che vorrebbero Liverpool, Manchester City e PSGessate al centrale di difensivo. Il contratto di Descade nel 2023 ma, come riportato dal Corriere dello Sport, qualche discorso sulè stato già fatto e rimandato poi a fine stagione. Ci sarà da capire se, in caso di ...

La decima vittoria di fila arrivata contro il Sassuolo avvicina l'Inter e Antonio Conte all'obiettivo di inizio stagione, ossia quello di provare a interrompere il dominio della Juventus. Analizzando ...