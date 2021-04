Inaugura alle Maldive il ristorante “H2O by Chef Andrea Berton” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo Chef del ristorante Berton Milano vola alle Maldive per firmare il menù del primo ristorante sott’acqua all’interno del resort You & Me by Cocoon Andrea Berton, una stella Michelin presso il ristorante Berton Milano e una presso il ristorante Berton al Lago, si prepara ad aprire il suo primo ristorante underwater. Nell’atollo di Raa alle Maldive lo Chef avvia una nuova collaborazione che lo vedrà alla guida del ristorante H2O all’interno del resort You & Me by Cocoon, Inaugurato circa un anno fa dal tour operator Azemar, specializzato in destinazioni nell’Oceano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021) LodelMilano volaper firmare il menù del primosott’acqua all’interno del resort You & Me by Cocoon, una stella Michelin presso ilMilano e una presso ilal Lago, si prepara ad aprire il suo primounderwater. Nell’atollo di Raaloavvia una nuova collaborazione che lo vedrà alla guida delH2O all’interno del resort You & Me by Cocoon,to circa un anno fa dal tour operator Azemar, specializzato in destinazioni nell’Oceano ...

Advertising

SyngentaItalia : Agrifoglio, a cura di Antonio Pascale per @IlFoglio, cresce e inaugura uno spazio online dedicato proprio alle news… - RinaldoFranci : ??Il suono del #sassofono inaugura il #FranciFestival 2021!La rassegna di musica da camera si aprirà venerdì 9 april… - tulisso : #food Un ristorante sott'acqua alle #Maldive per lo chef partito dal #Friuli: #AndreaBerton By @cronachedigusto - permalosadbln : Dopo la morte di Vicktor (il padre) la giovane Lidja inaugura la stagione invernale, il castello era tutto prenotat… - luigimedola : RT @luigimedola: #pescedaprile La Rai inaugura nuovo canale tematico dedicato alle banche : Usu Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugura alle Si inaugura la stagione agonistica 2021 del Canoe Rovigo ROVIGO - Sabato e domenica 10 e 11 aprile comincia la stagione agonistica del Canoe Rovigo con la squadra Senior Femminile impegnata nella Coppa Italia, impegno riservato alle sole squadre di serie A. La squadra fa perno sulla fuoriclasse rodigina, Maddalena Lago , punto di forza della nazionale e quotata come uno dei portieri più forti al mondo. Altre colonne portanti ...

La stagione di Targa Racing Club inizia al 4° Rally Cefalù Corse Il sodalizio cerdese sempre affiancato da CST Sport inaugura il 2021 agonistico alla gara del 10 e 11 aprile. Il giovane Ernesto Riolo con Maurizio ... Domenica partenza della gara alle 8.30 ed i ...

La Cattolica inaugura l'anno del Centenario Diocesi di MIlano Inaugura alle Maldive il ristorante “H2O by Chef Andrea Berton” Lo Chef del Ristorante Berton Milano vola alle Maldive per firmare il menù del primo ristorante sott’acqua all’interno del resort You & Me by Cocoon. Andrea Berton, una stell ...

Si inaugura la stagione agonistica 2021 del Canoe Rovigo ROVIGO - Sabato e domenica 10 e 11 aprile comincia la stagione agonistica del Canoe Rovigo con la squadra Senior Femminile impegnata nella Coppa Italia, impegno riservato alle sole squadre di serie A.

ROVIGO - Sabato e domenica 10 e 11 aprile comincia la stagione agonistica del Canoe Rovigo con la squadra Senior Femminile impegnata nella Coppa Italia, impegno riservatosole squadre di serie A. La squadra fa perno sulla fuoriclasse rodigina, Maddalena Lago , punto di forza della nazionale e quotata come uno dei portieri più forti al mondo. Altre colonne portanti ...Il sodalizio cerdese sempre affiancato da CST Sportil 2021 agonistico alla gara del 10 e 11 aprile. Il giovane Ernesto Riolo con Maurizio ... Domenica partenza della gara8.30 ed i ...Lo Chef del Ristorante Berton Milano vola alle Maldive per firmare il menù del primo ristorante sott’acqua all’interno del resort You & Me by Cocoon. Andrea Berton, una stell ...ROVIGO - Sabato e domenica 10 e 11 aprile comincia la stagione agonistica del Canoe Rovigo con la squadra Senior Femminile impegnata nella Coppa Italia, impegno riservato alle sole squadre di serie A.