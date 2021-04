Il Paradiso delle Signore | Puntate 12-16 Aprile 2021 | Gravi Accuse contro Umberto!

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il, tramadal 12 al 16: Cosimo si ponedomande dopo aver letto la lettera di suo padre, ed accusa Umberto in maniera molto grave. Intanto tra Marta e Vittorio i dubbi sono tanti… Continua Il, che si avvia verso il finale di stagione che arriverà fra un po’ di tempo. Al centro dell’attenzione, nella soap, ci sarà una rivelazione molto grave fatta da Cosimo ai danni di Umberto. Si parlerà ancora molto, però, del complicato rapporto tra Marta e Vittorio. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti Vittorio fa ...

Advertising

Maikyx_ : RT @bubinoblog: Il programma più visto di #Rai1 nei giovani è #EsempreMezzogiorno con il 15,16% (Forum è al 10,95%). Bene nel daytime dell'… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Marcello è di nuovo nei guai - lattuga99 : RT @bubinoblog: Il programma più visto di #Rai1 nei giovani è #EsempreMezzogiorno con il 15,16% (Forum è al 10,95%). Bene nel daytime dell'… - Laura02159018 : @incantodineve ciao Elena come va tutto apposto scusa per favore mettere tutto video Riccardo e Nicoletta insieme i… - _Fonz1926 : Oggi tre anni di una delle partite più emozionanti che io abbia mai visto (fortunatamente allo stadio).... 'Ha seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... con la Riserva Naturale Orientata di Cava Grande del Cassibile il 25 marzo 2021, Cavail ... anche con l'ausilio della collaborazioneorganizzazioni di volontariato, della protezione ...Arrivati a questa stagione, anche il più piccolo dei balconi può sembrare un angolo di. Un caffè dopo pranzo, una birra al rientro da lavoro, ascoltare un po' di musica jazz con ...e...“È sempre difficile per un attore entrare in un progetto già iniziato – commenta la propria partecipazione Mehmet Gunsur - Mi sono occupato di musica e facendo questo film mi sono sentito in paradiso ...Il Paradiso delle Signore sta per giungere ad un fine settimana molto inteso. Venerdì 9 aprile 2021, secondo le anticipazioni Gabriella darà a Cosimo la lettera del padre. Bergamini leggendone il ...