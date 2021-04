Il body shaming e l’ossessione del corpo nella gay community

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) Quando ero adolescente non ho mai prestato particolare attenzione alle mie insicurezze. Sapevo che erano lì ma non dedicavo loro troppa attenzione: troppo magro, troppi peli, troppo effemminato? Non importava, le sviavo in calcio d’angolo perché nella mia testa c’erano cose più importanti a cui dedicarmi. Con le prime esperienze nella gay community la scala delle cose importanti ha iniziato a traballare: il confronto diretto con mille corpi, simili o il più differenti possibile dal mio, ha iniziato a far scattare tutti quei micro-dubbi che avevo imparato ad ignorare.