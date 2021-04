I numeri in chiaro | Pregliasco | «Trend in miglioramento AstraZeneca? Sciocco rinunciare | si rischia la vita» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 aprile 2021) «La mortalità, che è il segnale più concreto e triste, ci dice che il Covid continua a circolare. C’è una tendenza al, bene i dati di ricoveri e terapie intensive che, di fatto, sono in diminuzione. Isi stanno stabilizzando». A parlare a Open è il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. Idi oggi parlano di 17.221 casi in appena 24 ore, ancora 487 morti (ieri 627), oltre mezzo milione di attualmente positivi e 259 ingressi in rianimazione. In calo ricoveri e terapie intensive (-465 e -20); in lieve aumento, invece, il tasso di positività: oggi al 4,75 per cento. Il caose i rischi «quasi inesistenti» Dati a parte, la vera questione, che travolge tutto il mondo e che preoccupa il nostro Paese, resta quella del ...