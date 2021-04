Golf | Augusta Masters 2021 | Francesco Molinari unico italiano e in cerca di conferme

(Di giovedì 8 aprile 2021) Anche quest’annosarà l’al via dell’, primo Major stagionale in programma da giovedì 8 a domenica 11 aprile nella consueta cornice dell’NationalClub. Un appuntamento come sempre imperdibile, con il piemontese che partecipa al torneo per la decima volta in carriera. Un’esperienza ormai piuttosto lunga per, che adva indidopo un inizio dinel complesso molto incoraggiante.: IL MONTEPREMI DEL TORNEO I FAVORITI: DUSTIN JOHNSONIL BIS IL TORNEO IN TV E STREAMING “Chicco” infatti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Augusta

... di un assessore di San Cesareo Arianna Bellia, di un assessore a LabicoMorini, del ... è stato inserito nella Task Force che deve occuparsi dei progetti in vista della Ryder Cup didel ...Tutto è bello e impossibile all'National , in Georgia, uno dei pochi campi daal mondo con il riscaldamento incorporato, dove si disputa, da oggi a domenica, il primo major dell'anno: The Masters . Il tracciato è ...Electronic Arts ha presentato all'Augusta National Golf Club EA Sports PGA Tour: Road to the Masters come sede esclusiva dello storico Masters Tournament, uno dei più prestigiosi eventi golfistici al ...Prende il via oggi in Georgia, all’Augusta National, il Masters di golf - Tra gli invitati c'è anche l'azzurro, che dovrà vedersela con avversari come Johnson, McIlroy, Spieth e molti altri - Ancora a ...