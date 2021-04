Galaxy S20 FE LTE, nuovo modello in arrivo: stesso design, ma Snapdragon 865+HDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Samsung Galaxy S20 FE, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è un prodotto che ci ha convinto, con particolare riferimento alla versione 5G che costituisce l’opzione giusta per chi cercava uno smartphone della famiglia S20 con processore Snapdragon. Alla fine di marzo però, a sorpresa, un nuovo modello di Galaxy S20 FE LTE ha ricevuto la certificazione Wi-Fi Alliance, e poco dopo le indiscrezioni hanno indicato che questa misteriosa variante dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale all’originale, tranne per una grande differenza sotto la scocca: si tratterà infatti di una versione 4G con lo Snapdragon 865 che caratterizza quella 5G. Queste erano le informazioni di cui disponevamo fino a poco tempo fa, prima che il noto leaker Ice Universe su Twitter suggerisse che ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) SamsungS20 FE, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è un prodotto che ci ha convinto, con particolare riferimento alla versione 5G che costituisce l’opzione giusta per chi cercava uno smartphone della famiglia S20 con processore. Alla fine di marzo però, a sorpresa, undiS20 FE LTE ha ricevuto la certificazione Wi-Fi Alliance, e poco dopo le indiscrezioni hanno indicato che questa misteriosa variante dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale all’originale, tranne per una grande differenza sotto la scocca: si tratterà infatti di una versione 4G con lo865 che caratterizza quella 5G. Queste erano le informazioni di cui disponevamo fino a poco tempo fa, prima che il noto leaker Ice Universe su Twitter suggerisse che ...

jimihendrix1980 : RT @HDblog: Galaxy S20 FE LTE, nuovo modello in arrivo: stesso design, ma Snapdragon 865+ - HDblog : Galaxy S20 FE LTE, nuovo modello in arrivo: stesso design, ma Snapdragon 865+ - OutOfBitit : Galaxy S20 FE (con Snapdragon 865) e Galaxy A82 5G, nuovi dettagli sui due attesi telefoni Samsung… - ItaSmartReview : I Samsung Galaxy S21 hanno venduto il doppio dei Galaxy S20 - - CouponsSconti : ?? RAMPOW USB C Caricatore, 61W Power Delivery Caricatore USB C con Tecnologia GaN, Caricatore USB C da Muro per Mac… -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy S20 Galaxy S20 FE LTE, nuovo modello in arrivo: stesso design, ma Snapdragon 865+ Samsung Galaxy S20 FE , come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione , è un prodotto che ci ha convinto, con particolare riferimento alla versione 5G che costituisce l'opzione giusta per chi cercava uno ...

Samsung Galaxy S21+ 5G - recensione Nella porzione superiore, proprio come nel caso di S20, troviamo un piccolo foro da cui spunta la ... Nel pulsante del Samsung Galaxy S21+ 5G troviamo un fiammante SoC Exynos 2100, creato con il nuovo ...

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20+ si aggiornano con le patch di aprile TuttoAndroid.net Galaxy S20 FE LTE, nuovo modello in arrivo: stesso design, ma Snapdragon 865+ C'è un nuovo modello di Samsung Galaxy S20 FE in arrivo: sarà 4G, ma dirà addio al SoC Exynos 990 per lo Snapdragon 865 di Qualcomm o addirittura l'865+. Il design resterà invariato.

Samsung Galaxy S21+ 5G - recensione Abbiamo testato Samsung Galaxy S21+ 5G, il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda coreana che presenta un display più grande ed una batteria più capiente rispetto al modello standard.

SamsungFE , come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione , è un prodotto che ci ha convinto, con particolare riferimento alla versione 5G che costituisce l'opzione giusta per chi cercava uno ...Nella porzione superiore, proprio come nel caso di, troviamo un piccolo foro da cui spunta la ... Nel pulsante del SamsungS21+ 5G troviamo un fiammante SoC Exynos 2100, creato con il nuovo ...C'è un nuovo modello di Samsung Galaxy S20 FE in arrivo: sarà 4G, ma dirà addio al SoC Exynos 990 per lo Snapdragon 865 di Qualcomm o addirittura l'865+. Il design resterà invariato.Abbiamo testato Samsung Galaxy S21+ 5G, il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda coreana che presenta un display più grande ed una batteria più capiente rispetto al modello standard.