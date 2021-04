Gabigol flop all’Inter, Wagner Ribeiro: “Tutta colpa di Icardi e Zanetti” (Di giovedì 8 aprile 2021) Doveva essere il grande colpo di mercato dell'Inter nell'estate 2016. In realtà, l'amore tra Gabigol e i nerazzurri è presto svanito, con le tante panchine accumulate dall'attaccante brasiliano. La sua avventura italiana si è conclusa presto, con un solo gol, contro il Bologna. Pochi altri guizzi da segnalare prima di tornare in patria e diventare decisivo per la vittoria del Flamengo in Copa Libertadores nel 2019.caption id="attachment 890429" align="alignnone" width="1024" getty images/captionSPIEGAZIONEMa com'è stato possibile disperdere un simile talento? L'agente del giocatore, Wagner Ribeiro, ne ha parlato a UOL Esporte: "Come poteva funzionare senza giocare? È arrivato all'Inter e hanno fatto una grande festa in un teatro, tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella che ci fu per Kaká. Tutto questo ha causato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Doveva essere il grande colpo di mercato dell'Inter nell'estate 2016. In realtà, l'amore trae i nerazzurri è presto svanito, con le tante panchine accumulate dall'attaccante brasiliano. La sua avventura italiana si è conclusa presto, con un solo gol, contro il Bologna. Pochi altri guizzi da segnalare prima di tornare in patria e diventare decisivo per la vittoria del Flamengo in Copa Libertadores nel 2019.caption id="attachment 890429" align="alignnone" width="1024" getty images/captionSPIEGAZIONEMa com'è stato possibile disperdere un simile talento? L'agente del giocatore,, ne ha parlato a UOL Esporte: "Come poteva funzionare senza giocare? È arrivato all'Inter e hanno fatto una grande festa in un teatro, tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella che ci fu per Kaká. Tutto questo ha causato ...

Advertising

ItaSportPress : Gabigol flop all'Inter, Wagner Ribeiro: 'Tutta colpa di Icardi e Zanetti' - - nonleggerlo : RT @cmdotcom: Ag. #Gabigol all'attacco: 'Flop all'Inter colpa della gelosia di #Icardi e #Zanetti!' - cmdotcom : Ag. #Gabigol all'attacco: 'Flop all'Inter colpa della gelosia di #Icardi e #Zanetti!' - FlamengueiroPB : RT @FcInterNewsit: Gabigol flop al Benfica, Rui Vitoria: 'Non è stata colpa sua, non era il contesto giusto' - FcInterNewsit : Gabigol flop al Benfica, Rui Vitoria: 'Non è stata colpa sua, non era il contesto giusto' -