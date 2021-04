Epic Games Store | gioco gratis PC dell’8 aprile 2021 disponibile | il link download – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha rilasciato ilPC: ecco a voi i dettagli, ile i requisiti.. Oggi, 8ha resoun nuovoPC. Si tratta di 3 out of 10 Stagione 2, avventura punta e clicca estremamente semplificata che propone tanti mini-giochi e una storia dal taglio assurdo. Vediamo i requisiti minimi e consigliati e i dettagli del. Potete trovare 3 out of 10 Stagione 2 sull’a questo indirizzo. Vi ricordiamo che ...

Advertising

infoitscienza : Processo di Fortnite: Apple spiega perché Epic Games ha torto su tutta la linea – NotiziaVideogiochi per PC e conso… - tech_gamingit : Epic Games regala dal 15 Aprile 3 nuovi giochi - oOShinobi777Oo : Epic Games regala dal 15 Aprile 3 nuovi giochi - infoitscienza : Fortnite, la difesa di Apple contro Epic Games: anche Sony, Nintendo e Microsoft chiedono il 30% sugli acquisti - infoitscienza : Processo di Fortnite: Apple spiega perché Epic Games ha torto su tutta la linea -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Come ogni settimana, c'è stato il cambio della guardia tra i giochi offerti gratuitamente suStore. 3 out of 10: Season Two è ora disponibile, e lo rimarrà a costo zero fino al 15 aprile. Da quella data sarà sostituito dalla bellezza di tre giochi: Deponia The Complete Journey , ...Dopo le festività pasquali siamo pronti a tornare ad un normale giovedì pomeriggio, il momento preferito per tutti i videogiocatori appassionati del mondo PC. Da buona tradizione, l'Store è pronto a regalarci un nuovo gioco da aggiungere alla nostra collezione . Dopo aver esplorato l'affascinante mondo fantascientifico ad 8 - bit con Tales of the Neon Sea , questa ...Epic Games ha riportato in vita l'iniziativa Riavvia un amico su Fortnite. Il sistema progettato per incoraggiare i giocatori a tornare a giocare offre un sacco di ricompense, fondamentalmente solo pe ...Nel mentre è stato reso disponibile il gioco gratis PC di oggi, Epic Games ha anche svelato ai giocatori quali sono i titoli che saranno disponibili senza spese aggiuntive a partire dalla ...