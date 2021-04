È in arrivo un nuovo film di Asterix e Obelix, nel cast anche Ibrahimovi? (Di giovedì 8 aprile 2021) Non pago di aver debuttato a Sanremo 2021, ora Zlatan Ibrahimovi? ha deciso di tentare anche la carriera cinematografica. Il calciatore svedese, attualmente nelle fila del Milan, sarà nel prossimo film di Asterix e Obelix, le cui riprese inizieranno il 12 aprile. Interpreterà Antivirus, personaggio introdotto in Missione Cleopatra del 2002 e allora interpretato dall’attore Jean-Paul Rouve. Non si sa molto della trama di questo nuovo progetto, che s’intitolerà in originale Astérix e Obélix: L’Empire du Milieu e sarà ambientato in Cina. anche le riprese dovevano essere effettuate lì l’anno scorso, ma la casa produttrice Pathé le aveva sospese a causa del coronavirus e ora ha deciso di trasferirle del tutto in Francia, con scene aggiuntive girate in Marocco. Il ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Non pago di aver debuttato a Sanremo 2021, ora Zlatan? ha deciso di tentarela carriera cinematografica. Il calciatore svedese, attualmente nelle fila del Milan, sarà nel prossimodi, le cui riprese inizieranno il 12 aprile. Interpreterà Antivirus, personaggio introdotto in Missione Cleopatra del 2002 e allora interpretato dall’attore Jean-Paul Rouve. Non si sa molto della trama di questoprogetto, che s’intitolerà in originale Astérix e Obélix: L’Empire du Milieu e sarà ambientato in Cina.le riprese dovevano essere effettuate lì l’anno scorso, ma la casa produttrice Pathé le aveva sospese a causa del coronavirus e ora ha deciso di trasferirle del tutto in Francia, con scene aggiuntive girate in Marocco. Il ...

