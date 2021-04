Dove si stanno diffondendo le varianti Covid regione per regione (Di giovedì 8 aprile 2021) . Non solo quella inglese. L’Iss sta monitorando le mutazioni del Coronavirus, anche quella brasiliana (concentrata nell’Italia centrale con punte del 20%) e quella nigeriana, ormai diffuse in diverse zone d’Italia. In Sardegna è stata segnalata una variante già presente in altre nazione europee. Per quanti il numero dei contagi sia iniziato a scendere negli ultimi giorni, la situazione epidemiologica italiana non consente ancora di abbassare la guardia nei confronti del virus: nella varie regioni proseguono infatti le segnalazioni di casi di coronavirus legati alle varianti, soprattutto alle tre principali monitorate dall’Iss: l’inglese, la brasiliana e la sudafricana. La diffusione delle varianti in Italia Stando agli gli ultimi dati dell’Istituto superiore di Sanità, la cosiddetta variante inglese è diventata dominante in Italia con una prevalenza ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) . Non solo quella inglese. L’Iss sta monitorando le mutazioni del Coronavirus, anche quella brasiliana (concentrata nell’Italia centrale con punte del 20%) e quella nigeriana, ormai diffuse in diverse zone d’Italia. In Sardegna è stata segnalata una variante già presente in altre nazione europee. Per quanti il numero dei contagi sia iniziato a scendere negli ultimi giorni, la situazione epidemiologica italiana non consente ancora di abbassare la guardia nei confronti del virus: nella varie regioni proseguono infatti le segnalazioni di casi di coronavirus legati alle, soprattutto alle tre principali monitorate dall’Iss: l’inglese, la brasiliana e la sudafricana. La diffusione dellein Italia Stando agli gli ultimi dati dell’Istituto superiore di Sanità, la cosiddetta variante inglese è diventata dominante in Italia con una prevalenza ...

