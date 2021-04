Dialogo tra Montalbano e Catarella sul post feste pasquali (Di giovedì 8 aprile 2021) Muntilbano nun se lo spiegavi propria: Catarelli eri ancura di umuri nivuro macari se eri passata la Pasquia: quinni nun ci trasivana nihilo le prucessiona che nun haviva potuta prucessiunaria… Il martiri doppa Pasquia allura Muntilbano trasenna nel Cummissariata e vista che Catarelli accontinuava nel su stata appocundriaca si lo acclamai dintra il su officia pe cunfissarla. “Allura Catarè che minchia ti assuccesse cha paria nu stuccafissa?”. “Dutturi – parlanna cu rispetta – , ma lia si amminchiai cu mia?”. M: “Nonsi, Catarè, non fuit questiona di amminchiari ma ia pirsunalminta non ti havia mai vista in chesta stata”. C: “Ma stata comma?”. M: “Comma staia tibi; tu tenia na faccia che pari nu pupa di gomma”. C: “Ah, si vidia accussia bine?”. M: “Si vidia Catarè e si svidia macari”. C: “Va bine, dutturi, lia bona ocula tine: ia hodie mi sugno pisata… “. M: “E quinni?”. C: “Aumintai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Muntilbano nun se lo spiegavi propria: Catarelli eri ancura di umuri nivuro macari se eri passata la Pasquia: quinni nun ci trasivana nihilo le prucessiona che nun haviva potuta prucessiunaria… Il martiri doppa Pasquia allura Muntilbano trasenna nel Cummissariata e vista che Catarelli accontinuava nel su stata appocundriaca si lo acclamai dintra il su officia pe cunfissarla. “Allura Catarè che minchia ti assuccesse cha paria nu stuccafissa?”. “Dutturi – parlanna cu rispetta – , ma lia si amminchiai cu mia?”. M: “Nonsi, Catarè, non fuit questiona di amminchiari ma ia pirsunalminta non ti havia mai vista in chesta stata”. C: “Ma stata comma?”. M: “Comma staia tibi; tu tenia na faccia che pari nu pupa di gomma”. C: “Ah, si vidia accussia bine?”. M: “Si vidia Catarè e si svidia macari”. C: “Va bine, dutturi, lia bona ocula tine: ia hodie mi sugno pisata… “. M: “E quinni?”. C: “Aumintai ...

