Ddl Zan | associazioni donne | “No all’identità di genere scorporata dal sesso”

ROMA – "Uomini e donne omosessuali e transessuali devono ottenere rispetto e protezione dalla legge. Noi sosteniamo questa richiesta. Ma la formula 'identità di genere', al centro del ddl Zan, ha un grave impatto sulla vita delle donne. Anche includere le donne tra le minoranze da tutelare è un errore inaccettabile: non siamo una sfumatura dell'arcobaleno Lgbt, siamo la maggioranza del Paese". Lo dichiarano in una nota stampa congiunta associazioni di donne, riportate in fondo al comunicato."Il tempo per correggere il ddl c'è, non accettiamo il prendere o lasciare né la liquidazione del nostro pensiero come omofobico. Noi femministe-continuano- prendiamo atto di essere riuscite a fare emergere che l'espressione 'identità di genere' non è ammissibile, come dimostra anche la richiesta del Comitato per la Legislazione avanzata alla Commissione Giustizia della Camera (e ignorata). Ci aspettiamo ora che la discussione al Senato vada nella direzione da noi indicata: sostituire il concetto di 'identità di genere' con un più limpido e inequivoco 'transessualità'".

