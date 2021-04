Da oggi Alexa ti fa anche il caffè (Di giovedì 8 aprile 2021) Quante volte ci siamo chiesti se la tecnologia sarebbe stata in grado di farci anche il caffè, in autonomia? oggi si può. Basta pronunciare la frase “Alexa, fammi un espresso” e la macchina A Modo Mio Voicy, disponibile su Amazon.it, sullo store online di Lavazza fa tutto senza alcun intervento da parte nostra. Questa prima macchina per il caffè al mondo con Alexa integrata, ci permette di chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il nostro espresso preferito, lungo o ristretto, più o meno caldo. È inoltre possibile inserire l’attività all’interno di una routine, per un coffee moment personalizzato in cui gustare il vero espresso italiano, a casa come al bar. Ma non solo, tramite l’app Alexa o l’app Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) Quante volte ci siamo chiesti se la tecnologia sarebbe stata in grado di farciil, in autonomia?si può. Basta pronunciare la frase “, fammi un espresso” e la macchina A Modo Mio Voicy, disponibile su Amazon.it, sullo store online di Lavazza fa tutto senza alcun intervento da parte nostra. Questa prima macchina per ilal mondo conintegrata, ci permette di chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il nostro espresso preferito, lungo o ristretto, più o meno caldo. È inoltre possibile inserire l’attività all’interno di una routine, per un coffee moment personalizzato in cui gustare il vero espresso italiano, a casa come al bar. Ma non solo, tramite l’appo l’app Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle ...

