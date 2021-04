Covid: Rita Dalla Chiesa contro la Murgia, 'paura della divisa? Un consiglio, stia zitta' (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Rita Dalla Chiesa contro la Murgia, 'paura della divisa? Un consiglio, stia zitta'... - scarano_rita : RT @FitCislEmilia: Con una forte partecipazione di oltre 70 persone e il supporto dei formatori #cisl ER, parte oggi per la #fit ER il prim… - rita_alaggio : LAUREARSI A DISTANZA IN PERIODO DI COVID - Ansa_Piemonte : Covid: protestano ambulanti mercati Torino, bloccata via. Assessore Sacco a Santa Rita, trasmesso richieste al pref… - rita_liberati : RT @Tremenoventi: Appena uscirà il primo film sul covid vorrei fosse ben fatta la scena del carro armato che spara al pollaio che tu dici “… -