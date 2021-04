Covid: Orlando, ‘Capisco la rabbia della piazza diamo più ristori ai settori in crisi (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Più tempestività e più risorse a chi a patito di più. Selezionando con attenzione i soggetti, sia per i nuovi sussidi come per una eventuale ulteriore proroga degli ammortizzatori” è la risposta che deve dare il governo alla crisi secondo Andrea Orlando. Oggi si sta sommando “la sofferenza alla sofferenza di questi mesi. Gli sforzi dei mesi scorsi -dice il ministro del Lavoro a La Stampa- sembravano coronati dalla fine di un incubo, poi purtroppo abbiamo visto che l’incubo si è ripresentato e dai canti sui balconi si è passati alla depressione e ad un malessere che ora va interpretato politicamente. Quindi nessuna tolleranza per chi viola ma anche nessuna minimizzazione di questo disagio”. “A mio giudizio, ci sono tre campi d’azione sui quali ci si deve muovere: al netto della lotta alla pandemia, che è la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Più tempestività e più risorse a chi a patito di più. Selezionando con attenzione i soggetti, sia per i nuovi sussidi come per una eventuale ulteriore proroga degli ammortizzatori” è la risposta che deve dare il governo allasecondo Andrea. Oggi si sta sommando “la sofferenza alla sofferenza di questi mesi. Gli sforzi dei mesi scorsi -dice il ministro del Lavoro a La Stampa- sembravano coronati dalla fine di un incubo, poi purtroppo abbiamo visto che l’incubo si è ripresentato e dai canti sui balconi si è passati alla depressione e ad un malessere che ora va interpretato politicamente. Quindi nessuna tolleranza per chi viola ma anche nessuna minimizzazione di questo disagio”. “A mio giudizio, ci sono tre campi d’azione sui quali ci si deve muovere: al nettolotta alla pandemia, che è la ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Orlando: “Per personale sanitario no vax altra mansione o allontanamento senza stipendio” - zorzandooo : RT @isideorlando: ?? ANNUNCIAZIÒ ANNUNCIAZIÒ ?? ripetiamo per i nostri twitterspettatori stefy orlando oggi non registra il videoclip di Ba… - TV7Benevento : Covid: Orlando, 'Capisco la rabbia della piazza diamo più ristori ai settori in crisi... - LaStampaTV : VIDEO | Orlando: 'Aggiornato il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione del Covid' - gracioustonyy : i see #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane. mello ros… -