Classifica Lorenzo Musetti | quante posizioni guadagna nel ranking ATP? Le proiezioni a Cagliari

(Di giovedì 8 aprile 2021)si è qualificato per i quarti di finale dell’250 di, superando per 6-1, 1-6, 7-6 (8) il britannico Daniel Evans al termine di una vera e propria battaglia sportiva, nella quale l’azzurro ha annullato ben quattro match-point nel corso del tie-break decisivo. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere e l’australiano John Millman. Grazie a questo risultato, il classe 2002 è salito virtualmente alla posizione n.83 dellacon 899 punti: si tratta del bestdella sua giovanissima carriera. Ricordiamo che attualmente, trae Marbella, sono cinque i tennisti alle sue spalle che potrebbero ipoteticamente scavalcarlo. Al momento il toscano è il sesto giocatore in Italia ...

...IT Questo non ha impedito a Scanzi di realizzare ancora una volta quasi l'en plein nella... In seconda posizione nella top 15 di marzo si confermaTosa, con 2,8 milioni di ......vedersela dagli assalti di un campione di lungo corso come Giandomenico Basso affiancato da... come Breen, quindi in caso di risultato positivo entrerà nelladel tricolore. 68° ...Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale dell'ATP 250 di Cagliari, superando per 6-1, 1-6, 7-6 (8) il britannico Daniel Evans al termine di una vera e propria battaglia sportiva, nella ...Di classe e determinazione. Lorenzo Musetti la spunta contro il n.32 del mondo Daniel Evans e conquista l'accesso ai quarti di finale dell'ATP di Cagliari. Sulla terra rossa sarda il classe 2002 del B ...