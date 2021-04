Calcio: Dortmund scorda Hummels a Colonia, costretto a tornare da solo in auto (Di giovedì 8 aprile 2021) Dortmund, 8 apr. - (Adnkronos) - Incredibile disavventura occorsa al vice capitano del Borussia Dortmund Mats Hummels. Secondo quanto riporta Sport Bild dopo la sfida dello scorso 20 marzo a Colonia, pareggiata per 2-2, i gialloneri si sono dimenticati infatti del loro difensore ripartendo prontamente alla volta di casa. Nessun calciatore si è accorto della sua assenza sul pullman di squadra, neanche mister Terzic e la dirigenza, con Hummels che è dovuto quindi tornare a Dortmund da solo in auto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Incredibile disavventura occorsa al vice capitano del BorussiaMats. Secondo quanto riporta Sport Bild dopo la sfida dello scorso 20 marzo a, pareggiata per 2-2, i gialloneri si sono dimenticati infatti del loro difensore ripartendo prontamente alla volta di casa. Nessun calciatore si è accorto della sua assenza sul pullman di squadra, neanche mister Terzic e la dirigenza, conche è dovuto quindidain

