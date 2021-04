Brad Pitt firma una capsule collection per la maison Brioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Brad Pitt, ambasciatore della maison Brioni da un anno, firma una speciale capsule dallo stile semplice e raffinato Esiste un legame indissolubile tra l’Italia e le star di Hollywood e non solo per quanto riguarda il mondo del cinema, ma la passione per l’Italia sfocia anche in altri campi come quello della moda. Ed è proprio in quest’ultimo campo che Brad Pitt oggi fa parlare di sè. Oltre che attore, ora Brad Pitt può definirsi anche stilista. Infatti, ha disegnato e firmato una speciale capsule collection per Brioni, la maison italiana di cui è ambasciatore. “Brad Pitt interpreta l’uomo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021), ambasciatore dellada un anno,una specialedallo stile semplice e raffinato Esiste un legame indissolubile tra l’Italia e le star di Hollywood e non solo per quanto riguarda il mondo del cinema, ma la passione per l’Italia sfocia anche in altri campi come quello della moda. Ed è proprio in quest’ultimo campo cheoggi fa parlare di sè. Oltre che attore, orapuò definirsi anche stilista. Infatti, ha disegnato eto una specialeper, laitaliana di cui è ambasciatore. “interpreta l’uomo ...

