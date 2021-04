AstraZeneca, altro fallimento Ue: anche sui vaccini in ordine sparso (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco l’Ue in tutto il suo “splendore”. Protagonista della sola cosa che le viene bene: lavarsene le mani. Sul caso AstraZeneca arriva l’ennesima prova dell’inutilità di questa Unione, tanto che sono loro stessi, dopo una campagna vaccinale gestita coi piedi, a dire, sostanzialmente: fate come volete. E così ogni Stato andrà da sé. Chi blocca il vaccino, chi lo farà solo agli under 55, chi solo agli under 60, chi non porrà alcun limite. L’Ema ha alzato bandiera bianca. L’Agenzia europea del Farmaco ammette “legami” tra i casi rari e gravi di trombosi e la somministrazione del siero anglo-svedese, eppure ne difende l’uso illimitato per qualsiasi età. Quasi un cortocircuito logico, e allora, due ore dopo la conferenza stampa dell’Ema, sono i ministri europei della Salute a riunirsi in videoconferenza straordinaria per decretare la novità: AstraZeneca avrà ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco l’Ue in tutto il suo “splendore”. Protagonista della sola cosa che le viene bene: lavarsene le mani. Sul casoarriva l’ennesima prova dell’inutilità di questa Unione, tanto che sono loro stessi, dopo una campagna vaccinale gestita coi piedi, a dire, sostanzialmente: fate come volete. E così ogni Stato andrà da sé. Chi blocca il vaccino, chi lo farà solo agli under 55, chi solo agli under 60, chi non porrà alcun limite. L’Ema ha alzato bandiera bianca. L’Agenzia europea del Farmaco ammette “legami” tra i casi rari e gravi di trombosi e la somministrazione del siero anglo-svedese, eppure ne difende l’uso illimitato per qualsiasi età. Quasi un cortocircuito logico, e allora, due ore dopo la conferenza stampa dell’Ema, sono i ministri europei della Salute a riunirsi in videoconferenza straordinaria per decretare la novità:avrà ...

