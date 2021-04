Ascolti Tv 7 aprile 2021 | Ferilli - Costanzo accoppiata vincente Bene Chi l' ha visto?

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 626.000 (2,3%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.391.000 (20,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.585.000 (17,2%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.178.000 (14,3%). Su ...

Advertising

maslx31 : RT @CanyamanLe: ??Ascolti della puntata di mercoledì 7 aprile di #DayDreamer #lealidelsogno ??17,1% di Share ??2.077.000 di telespettator… - shareattiva : RT @DiTeleblog: Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 7 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.077.000 di telespettatori e il 17.1% di share. ???? - DiTeleblog : Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi - CrescenzoFilo : RT @CanyamanLe: ??Ascolti della puntata di mercoledì 7 aprile di #DayDreamer #lealidelsogno ??17,1% di Share ??2.077.000 di telespettator… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Tv ieri mercoledì 72021. Prima serata su Canale 5 la terza e ultima puntata di Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha conquistato la media di 3.543.000 spettatori pari al 15,2% di ...Numeri, settori, competenze: il governola voce delle organizzazioni dei lavoratori e dei ... Sandro Colombi, Segretario generale della Uilpa Roma, 82021 La responsabilità editoriale e i ...Nella serata di mercoledì 7 aprile, in Baia Domitia (Caserta), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per minaccia, les ...Questa sera 8 aprile non andrà di scena la consueta puntata del giovedì dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Un’edizione che sta portando buoni ascolti, grazie al cast piuttosto interessante ...