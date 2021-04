Alessandro Fella | chi è | età | carriera | chi è la fidanzata | Instagram | la Compagnia del Cigno | il Paradiso delle Signore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, direttamente dal, anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è un giovane attore nato il 15 aprile del 1988 a Milano. Appassionato fin da piccolo al mondo teatrale, nel 2015 si è diplomato alla Scuola internazionale di Teatro Arsenale di Milano. Si è poi trasferito nella Capitale e qui ha iniziato a seguire diversi corsi e laboratori.ha poi debuttato in televisione nella serie tv La ...