Vino al fondo della bottiglia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salta per il secondo anno consecutivo la tradizionale edizione di Vinitaly. Se ne svolgerà una con formula «mini», aperta ai soli operatori. Lo stop di ristoranti ed enoteche ha messo in ginocchio il settore che vale il primato mondiale dell'Italia e 13 miliardi di fatturato, mentre l'Europa lo attacca. Ci sono voluti 25 secoli, una pandemia, gli egoismi europei, la burocrazia, ma ci siamo riusciti a smentire Aristofane che scriveva: «Bevendo gli uomini migliorano: fanno buoni affari, vincono le cause, son felici e sostengono gli amici». Il Vino italiano, il più importante al mondo per quantità, export e qualità media - 46 milioni di ettolitri, 13 miliardi di euro di fatturato diretto di cui 6,3 dall'export che con l'indotto complessivo supera i 40 miliardi, 1,5 milioni di posti di lavoro, 6.500 aziende imbottigliatrici - vive la più profonda delle sue ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salta per il secondo anno consecutivo la tradizionale edizione di Vinitaly. Se ne svolgerà una con formula «mini», aperta ai soli operatori. Lo stop di ristoranti ed enoteche ha messo in ginocchio il settore che vale il primato mondiale dell'Italia e 13 miliardi di fatturato, mentre l'Europa lo attacca. Ci sono voluti 25 secoli, una pandemia, gli egoismi europei, la burocrazia, ma ci siamo riusciti a smentire Aristofane che scriveva: «Bevendo gli uomini migliorano: fanno buoni affari, vincono le cause, son felici e sostengono gli amici». Ilitaliano, il più importante al mondo per quantità, export e qualità media - 46 milioni di ettolitri, 13 miliardi di euro di fatturato diretto di cui 6,3 dall'export che con l'indotto complessivo supera i 40 miliardi, 1,5 milioni di posti di lavoro, 6.500 aziende imtrici - vive la più profonda delle sue ...

Advertising

nickbluebox : @bx1ale_cia @GiampaoloVarani Come la regolamentazione del vino. Che ho scoperto recentemente non essere monopolio.… - dreamdrinks_net : FARO DOC 2014--FONDO DEI BARBERA 1961 - qn_lanazione : Il prosecco si tiene in cantina... sul fondo del mare - Marco_K18 : RT @Marco_K18: Il #delivery di #Pasqua di @NicolaFerrelli #TarteTatin (giusto il taglio della mela, non troppo dolce, ben cotta, passata al… - andyrox73 : @mbmarino Ma ti ringrazio e poi in fondo non me la prendo mai ci rimango magari male ma poi si vede che la mia natu… -